Cidades Carnaval aumenta em 30% demanda por bolsas de sangue em Goiás e Hemocentro intensifica campanha Entre as principais causas estão os acidentes nas rodovias. Doadores podem procurar unidades da capital e interior

Todos os anos o feriado de Carnaval é marcado por altos números de acidentes nas rodovias e, com isso, aumenta sempre a demanda por bolsas de sangue para as vítimas. Tanto na capital, quanto no interior, os estoques precisam de reforço e, por esse motivo, os bancos de sangue da Hemorrede Pública do Estado de Goiás se unem em campanha para incentivar a doação que precisa a...