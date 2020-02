Já é carnaval em Goiás! Se você vai pegar a estrada para curtir a folia no interior, veja como está a situação das rodovias goianas que levam às principais cidades turísticas do Estado, segundo a Goinfra:

✅ Caldas Novas:

⚠ Goiânia / Caldas Novas: GO-020 / GO-139 / GO-213: boas condições de tráfego.

⚠ Brasília / Caldas: GO-010 / GO-139 / GO- 213: boas condições de tráfego.

⚠ Minas Gerais / Caldas: GO-139: buracos esparsos com equipes atuando. Previsão de finalização no sábado.

✅ cidade de Goiás:

⚠ Goiânia / Goiás: GO-070: podem surgir buracos esparsos com equipes atuando. Previsão de término até sábado pela manhã.

✅ Buriti Alegre:

⚠ GO-419 saindo de Morrinhos: podem surgir buracos esparsos. Condições regulares, mas requer atenção.

✅ Goianésia:

⚠ Goiânia / Nerópolis: boas condições.

⚠ Nerópolis / BR-153: Trecho com desvio e buracos esparsos. Requer atenção principalmente no desvio, cerca de 6 km antes de Petrolina.

⚠ BR-153: trecho desgastado que estava sem conservação e com incidência de buracos. Cuidado!

⚠GO-080 (BR-153 / Goianésia): trecho em boas condições.

✅ Três Ranchos:

⚠ GO-020 (Goiânia – Pires do Rio): boas condições.

⚠ GO-330 (Pires do Rio – Catalão): buracos esparsos, com equipes atuando. Requer atenção.

⚠ GO-330 (Catalão / Três Ranchos): boas condições.

✅ Pirenópolis:

⚠ GO-338 (Abadiânia - Planalmira – Pirenópolis): boas condições

⚠ GO-225 (Corumbá – Pirenópolis): boas condições

⚠ GO-431 (BR-153 – Pirenópolis): boas condições

✅ Aruanã:

⚠ GO-070 (Goiânia / Goiás): podem surgir buracos esparsos com equipes atuando. Previsão de término até sábado pela manhã.

⚠ GO-164 (Goiás / Araguapaz): boas condições

⚠ GO-530 (Araguapaz / Aruanã): boas condições

✅ São Simão:

⚠ Sugestão: BR-060 (Goiânia / trevo de Santa Helena): boas condições

⚠ GO-164 (BR-060 / BR-452 / Quirinópolis): buracos esparsos. Requer atenção.

✅ Alto Paraíso

⚠ BR-060 (Goiânia / BSB): boas condições

⚠ GO-118 (BSB / Alto Paraíso): boas condições, com trechos com curvas perigosas. Atenção.