Carmo do Rio Verde, município do Vale do São Patrício, teve neste domingo (28) a primeira morte provocada pela Covid-19. Trata-se da advogada Eleusa Pereira, de 72 anos. Ela estava em internada desde a semana passada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Campanha (Hcamp) de Goiânia.

Prefeito do município, Delson José lamentou a morte da advogada. “Mulher guerreira e de índole, que acabou sendo em nossa cidade a primeira vítima da Covid-19”, disse ele em sua rede social.

De acordo com os números da Secretaria Estadual de Saúde (SES) Carmo do Rio Verde que possui aproximadamente 10 mil habitantes, conta nesta segunda-feira (29) com 13 casos confirmados de Covid-19 e 19 suspeitos.