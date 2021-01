Cidades Carga de quase 30 mil doses de CoronaVac chega a Goiânia As doses ficarão guardadas na rede de frios da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) até a primeira semana de fevereiro

Chegou nesta segunda-feira (25), ao aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, um lote de 29,9 mil doses da vacina CoronaVac. A carga com o imunizante contra o coronavírus aterrissou por volta das 19h30, após um voo de cerca de uma hora e meia de duração, partindo do Aeroporto de Guarulhos (SP). As doses serão transportadas em um caminhão frigorífico escoltado por vi...