Cidades Carga de cocaína avaliada em R$ 50 mil é apreendida em Campos Belos Segundo a PM, produto estava com uma mulher, de 23 anos, dentro de uma sacola plástica

Um carregamento de cocaína foi apreendido na madrugada desta terça-feira (16) em um ônibus interestadual na GO 118, km 340, em Campos Belos. De acordo com a Polícia Militar, o produto ilícito estava com uma mulher, de 23 anos, dentro de uma sacola plástica. A PM estima que a cocaína encontrada renderia R$ 50 mil ao tráfico. A mulher foi autuada por tráfico de dro...