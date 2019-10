Cidades Carga de cigarros contrabandeados avaliada em quase R$ 3 milhões é apreendida em Goiás Na carreta havia 1080 caixas do produto com 540 mil maços, informou a Polícia Rodoviária Federal

Uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai e avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões foi apreendida, na madrugada desta terça-feira (29), na BR-060, em Rio Verde, no Sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista saiu do veículo e tentou fugir por um matagal, mas acabou localizado e preso. Na carreta havia 1080 caixas de cigarr...