Cidades Carga de cigarros avaliada em R$ 1,5 milhão é apreendida na zona rural de Luziânia Motorista abandonou o veículo, fugiu e ainda não foi localizado

Uma carga de cigarros avaliada em R$ 1,5 milhão foi apreendida nesta quinta-feira (18) no quilômetro 170, na GO-010, no Povoado de Três Vendas, na zona rural de Luziânia. A apreensão foi uma ação conjunta da Secretaria de Estado da Economia (Fisco) com o Batalhão de Polícia Militar Fazendária. Segundo a Polícia Militar (PM), a carga com aproximadamente 500 mil ci...