Cidades Carga de cerveja roubada avaliada em R$ 200 mil é recuperada em Goiás Dois gerentes do estabelecimento foram presos e os policiais tentam localizar o proprietário do local

Uma carga de cerveja roubada avaliada em mais de R$ 200 mil foi recuperada, nesta quarta-feira (23), em um supermercado, no Setor Solar das Orquídeas, em Goianira, na região metropolitana da capital. Os dois gerentes do estabelecimento foram presos e os policiais tentam localizar o proprietário do local. A carga foi roubada no último domingo (20) e os suspeitos de roubá-la f...