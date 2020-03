Cidades Carga de 60 mil carteiras de cigarros contrabandeados escondida em carros é apreendida em Goiás De acordo com o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar, motoristas fugiram na contramão quando avistaram as viaturas. Depois, abandonaram os veículos

Dois veículos com cerca de 60 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai foram flagrados durante uma abordagem policial realizada em Santa Bárbara de Goiás, a cerca de 40 quilômetros da capital. Uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) suspeitou do comportamento dos motoristas, que teriam fugido pela contramão q...