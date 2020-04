Uma carga de 2.800 fardos de refrigerantes com nota fiscal irregular foi apreendida na manhã desta segunda-feira (27), em Goiânia. O lote estava sendo descarregado em um depósito de uma distribuidora de bebidas no Setor Pedro Ludovico, mas os documentos apontavam que ela seria teria origem e destino em Minas Gerais.

Segundo a Receita Estadual de Goiás, que realizou a apreensão, cada fardo possui seis unidades, cada uma com 2 litros. Com base nisso, o órgão estimou a carga em R$ 118.104,00. Assim, foi estipulado o pagamento de R$ 20.077 em ICMS, mais o mesmo valor em multa, resultando no recolhimento de R$ 40.154, a ser pago solidariamente pelo transportador e pelo dono da distribuidora onde a apreensão foi feita.

A mercadoria foi retida no pátio da Secretaria de Estado da Economia. Ainda na tarde desta segunda, o advogado do dono da distribuidora e o responsável pelo transporte da carga compareceram à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, onde receberam o auto de infração.

A Receita Estadual apura se os envolvidos com as irregularidades detectadas hoje também têm relação com uma carreta carregada com 200 mil bebidas, avaliadas em R$ 226,8 mil, que foi apreendida no último dia 21, em Anápolis. Naquela ocasião, a mercadoria seria descarregada em um galpão na cidade, sem o pagamento do ICMS, e foi lavrado um auto de infração de R$ 137 mil.