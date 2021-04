Cidades Carga com quase uma tonelada de pescado irregular é apreendida em Abadia de Goiás Os peixes estavam em caixas de isopor e não possuíam documentação fiscal, segundo a PRF

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu quase uma tonelada de pescado irregular na BR 060, em Abadia de Goiás, região central do Estado. Os peixes estavam em caixas de isopor e não possuíam documentação fiscal, segundo a PRF. Ainda de acordo com a corp...