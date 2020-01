Cidades Carga com mais de mil caixas de cerveja sem nota fiscal é apreendida em Chapadão do Céu Responsáveis pelo transporte disseram à policiais que bebidas eram de Camapuã, no Mato Grosso do Sul, e seriam revendidas para comerciantes de Goiânia

Uma carga com mais de mil caixas de cervejas sem nota fiscal foi apreendida durante uma abordagem dos policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) na GO-206, em Chapadão do Céu, durante a madrugada desta quarta-feira (14). Dois responsáveis pelo transporte foram presos durante a ação, mas depois liberados após assinarem um termo circunstanciado de ocorrência (TCO), r...