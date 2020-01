Cidades Carga com 2.150 Kg de pescado e um caminhão roubado são apreendidos em Luziânia Os quatro suspeitos envolvidos no crime foram presos

Uma carga com 2.150 quilos de pescado e um caminhão roubado foram apreendidos em Luziânia, Região do Entorno do Distrito Federal (DF). Policiais encontraram o veículo roubado assim que o carregamento que estava nele tinha acabado de ser vendido. Os três suspeitos de roubar as mercadorias foram presos na noite de sexta-feira (17). O homem que comprou o pescado também...