A cardiopatia é a doença que mais afetou vítimas da Covid-19 em Goiás. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou nesta sexta-feira (20), Das 6.201 pessoas que morreram em consequência da infecção pelo Sars-CoV-2 no estado, 2.226 possuíam algum tipo de problema cardíaco. Em segundo lugar aparece diabetes como comorbidade de pacientes vítimas, com 1.689 casos, depois doenças respiratórias, com 487 registros e 144 pessoas tinham algum problema de saúde que diminui a imunidade.

Ainda considerando as mortes pela doença em Goiás, nas últimas 24 horas foram cadastradas 42 ocorrências de mortes, que fez com que o número saltasse de 6.159 para 6.201. Ainda segundo o boletim mostra que 59% das vítimas são do sexo masculino, o que corresponde a 3.647 pessoas. As vítimas do sexo feminino somam 2.554, que representa 41% do total. A taxa de letalidade da doença hoje é de 2,27%. A SES-GO ainda investiga outros 228 óbitos.

A SES-GO também informou que o total de casos da doença é de 272.704, sendo que 1.041 foram cadastrados nas últimas 24 horas. Deste total, 262.795 pessoas já estão recuperadas. Ao todo, 127.885 infectados são do sexo masculino e 144.781, do sexo feminino. No Estado, ainda existem 245.108 casos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartados 191.805 casos depois de exames.