Cidades Cardiologista Abrahão Afiune Neto morre aos 67 anos em Goiânia Velório ocorre a partir das 18h na Igreja São Nicolau, no Setor Oeste

O médico cardiologista Abrahão Afiune Neto, de 67 anos, morreu nesta quarta-feira (04), no Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia. Segundo a secretária do médico, ele teve falência múltipla de órgãos. O velório acontece a partir das 18h na Igreja São Nicolau, também no Setor Oeste. Ainda não há informações sobre o sepultamento. Abrahão era ca...