Cidades Cardeal d. Cláudio Hummes contradiz Papa e diz que ordenação será retomada Relator-geral do sínodo da Amazônia afirma que questão será trabalhada com o papa; documento da Igreja divulgado nesta quarta-feira mostra que o papa Francisco recuou em relação à medida

Relator-geral do Sínodo da Amazônia, o cardeal d. Cláudio Hummes afirmou nesta quarta-feira, 12, que a proposta de ordenação de homens casados em áreas remotas será retomada pelo Vaticano. A medida, que mudaria as circunstâncias de exigência do celibato, uma tradição da Igreja, ficou de fora da exortação apostólica do papa Francisco, divulgada pela Santa Sé, apesar...