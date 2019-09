Cidades Carbono negro encontrado no Rio Amazonas revela queimadas recentes na floresta Pesquisa publicada na 'Nature Communications' quantificou e caracterizou, pela primeira vez, material que flui pelo curso d'água

Além dos rastros de destruição na floresta, as queimadas na Amazônia deixam vestígios no Rio Amazonas e em seus afluentes. A queima incompleta da madeira das árvores resulta na produção de um tipo de carbono – conhecido como carbono negro – que chega às águas do Amazonas nas formas de carvão e fuligem e é transportado para o Oceano Atlântico como carbono orgânico dissolvido. Um grupo ...