Cidades Capotamento na GO-070 deixa três pessoas feridas Uma das vítimas sofreu traumatismo cranioencefálico

Um capotamento na GO-070, no trevo de Brazabrantes, deixou três feridos na madrugada deste domingo (26). Uma das vítimas sofreu traumatismo crânioencefálico. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou dois dos ocupantes com ferimentos leves já fora do veículo. O passageiro em estado mais grave foi atendido e levado ao Hospital Estadual de Urg...