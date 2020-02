Cidades Capotamento na BR-414 deixa dois mortos e um ferido Segundo a PRF, o veículo deslizou pela rodovia, saiu da pista e capotou

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente, na noite de sábado (23), no km 386 da BR-414, em Abadiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um carro quando o motorista perdeu o controle da direção, o veículo deslizou pela rodovia, saiu da pista e capotou. Dois ocupantes do carro morreram na hora. Outro ficou ferid...