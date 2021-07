Cidades Capotamento de carro de luxo deixa duas mulheres feridas em Goiânia O veículo em que as jovens estavam, uma BMW com placa do Rio de Janeiro, capotou e ficou parcialmente destruído

Duas mulheres ficaram feridas após envolverem-se em um acidente na manhã desta sexta-feira (30), no Parque das Laranjeiras, em Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Beatriz Lima dos Santos e Ana Carolina Freitas Rodrigues foram encaminhadas, conscientes, ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O veículo em que as jovens estavam, uma BMW com placa ...