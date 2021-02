Cidades Capotamento de caminhão que transportava gado deixa caminhoneiro morto em Goiânia Informações ainda preliminares são de que pelo menos dois carros se envolveram no acidente. Imagens mostram bovinos mortos no acostamento

Pelo menos uma pessoa morreu em um acidente registrado na tarde desta terça-feira (23), na GO-070, na saída de Goiânia para Goianira. Informações preliminares apontam que o motorista de um caminhão que transportava gado morreu após o veículo capotar na via. Fotos do local do acidente mostram bovinos mortos no acostamento. Além do caminhão, dois carros se envolveram no aci...