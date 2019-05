Vida Urbana Cantor sertanejo morre após capotar caminhonete no interior de São Paulo Ainda não há informações sobre o que causou o acidente

Um cantor sertanejo morreu após se envolver em um grave acidente na última terça-feira (30) em Guaíra, no interior de São Paulo. As informações são do G1. Era por volta das 4h quando Cléber Rios, de 39 anos, voltava de uma apresentação e dirigia uma caminhonete. Ele perdeu o controle da direção na estrada vicinal Capitão Custódio Lelis Silva e capotou o veícul...