Cantor Jefferson Moraes é proibido de realizar lives e festas em condomínio fechado de Goiânia

O cantor Jefferson Moraes está proibido realizar eventos e shows na casa onde mora no condomínio Alphaville Araguaia, em Goiânia. A decisão é da juíza Alessandra Gontijo do Amaral, da 19ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia, que acatou pedidos de outros moradores do condomínio fechado. No processo, os vizinhos alegaram que o cantor alugou uma casa no con...