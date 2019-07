Cidades Cantor gospel é baleado na cabeça e fica entre a vida e a morte Elyon Sosthenes estava dentro do carro quando foi atingido pelos disparos. A principal hipótese é tentativa de latrocínio

O cantor gospel Elyon Sosthenes foi baleado na cabeça na madrugada desta segunda-feira (8) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tiros foram disparados em direção ao veículo do artista, que estava dentro do carro. Elyon foi encontrado caído no chão e ferido com as portas do carro abertas. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes,...