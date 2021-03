Cidades Cantor goiano Kenneth Wallace morre, aos 34 anos, vítima de Covid-19 Natural de São Luís de Montes Belos, ele era integrante da banda Uskara e fez parte da formação do trio Meninos de Goiás

O cantor e compositor goiano Kenneth Wallace, de 34 anos, morreu nesta segunda-feira (22), vítima de Covid-19. Ele era integrante da banda Uskara e fez parte da formação do trio Meninos de Goiás. O artista foi diagnosticado com a doença há duas semanas, e, na ocasião chegou a escrever em sua conta no Instagram que passava bem: “Testei Positivo pro [sic] “COVID 19” Mas e...