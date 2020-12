Cidades Cantor goiano Dan Lellis é preso em Alexânia por tráfico de drogas Ele é conhecido por sua carreira de rapper, tendo feito parcerias com Hungria Hip-Hop, Pacificadores e Lucas Lucco

Atualizada às 8h18. O cantor goiano Danilo Oliveira Lellis, mais conhecido como Dan Lellis, foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (2) em Alexânia, município da Região do Entorno do Distrito Federal (DF). Dan foi abordado próximo ao pedágio de Alexânia e com ele os policiais apreenderam skunk, ectasy e um caderno de anotações, onde es...