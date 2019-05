Cidades Cantor Gabriel Diniz iria fazer surpresa para a noiva, que faz aniversário nesta segunda (27) O destino do voo era Maceió, mas o acidente aéreo ocorreu no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe, e vitimou o artista

O destino do voo em que estava o cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, era Maceió. A intenção era fazer uma surpresa para a namorada Karoline Calheiros, que faz aniversário nesta segunda-feira (27) e completa 25 anos. Contudo, a aeronave de pequeno porte caiu no povoado Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe, e vitimou o artista. Após a repercussão, Karoline ...