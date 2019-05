Cidades Cantor Gabriel Diniz, do hit "Jenifer', morre em acidente de avião Aeronave caiu em um mangue no povoado Porto do Mato, em Estância, no Sergipe

O cantor Gabriel Diniz morreu nesta segunda-feira (27). O avião bimotor em que ele estava caiu em um mangue no povoado Porto do Mato, em Estância, no Sergipe, a 100 quilômetros de Aracaju. Dentro da mesma aeronave estavam outras duas pessoas, que também não resistiram ao acidente aéreo. Amigos do artista, que tinha 28 anos, reconheceram o corpo entre as vítimas. Os docume...