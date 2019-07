Cidades Cantor Felipe Araújo é flagrado dirigindo sem CNH em Goiânia Os documentos do veículos estão atrasados, informou a Secretaria Municipal de Trânsito

O cantor sertanejo Felipe Araújo, de 24 anos, irmão mais novo do cantor Cristiano Araújo, foi flagrado, na manhã desta quinta-feira (11), dormindo dentro de uma BMW na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), Felipe parou o carro no meio da rua e dormiu. Um agente que passva pelo local viu a situ...