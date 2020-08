Cidades Cantor Cauan diz que sua recuperação é surpreendente Sertanejo postou um vídeo nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, momentos antes da alta hospitalar, cantando música de louvor a Deus. Ele disse que desde que teve “cura da alma”, também teve desenvolvimento do tratamento clínico

O cantor sertanejo Cauan, que faz dupla com Cleber, teve alta nesta quarta-feira (26) e falou com a imprensa na saída do hospital. Ele se emocionou na despedida dos profissionais de saúde e agradeceu às pessoas que cuidaram dele no Hospital Anis Rassi, onde passou os últimos dias. “Quero dizer aqui que a doença não é nada para Deus. A maior cura que tive foi da alma. N...