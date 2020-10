Cidades Cano estoura no Setor Santo Hilário, em Goiânia, e técnicos da Saneago trabalham em reparos Companhia afirma que registro de água deve ser reaberto após às 11 horas

Um cano estourou na Avenida Hilário Sebastião, no Setor Santo Hilário, em Goiânia, e alagou a via na manhã desta sexta-feira (23). Em nota, a Saneago afirmou que técnicos da companhia estão no local finalizando os reparos necessários para a recuperação da tubulação. Disse ainda que durante a realização dos serviços, o registro foi fechado, mas não chegou a afetar o a...