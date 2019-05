Cidades Candidatos sem isenção no Enem têm até quinta-feira (23) para pagar inscrição Valor é de R$ 85 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e Correios

Finalizadas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, os estudantes que não obtiveram isenção têm até a próxima quinta-feira (23) para pagar a taxa de inscrição. O valor é de R$ 85 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e Correios. Quem teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo tem participação garant...