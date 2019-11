Cidades Candidatos entram para 2º dia de provas no Enem em Goiás Na última etapa, estão sendo aplicadas provas de ciências da natureza e matemática; Participantes contam suas histórias e como está expectativa

Os candidatos de Goiás chegaram logo cedo neste domingo (10), para garantir presença na segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os portões, assim como no primeiro dia, foram abertos às 12h e fechados às 13h, já as provas tiveram início às 13h30. Nesta fase, estão sendo aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. No Estado, quase 170 mil p...