Cidades Candidatos de concurso do MP-GO são impedidos de realizar prova por usar bermudas, em Goiânia Segundo candidatos, a comissão organizadora os retirou da sala momentos antes do início da prova que aconteceu na tarde deste domingo (1º)

Um grupo de candidatos do 60º concurso para promotor de Justiça do Ministério Público de Goiás (MP-GO) foi impedido de realizar a prova neste domingo (1º), em Goiânia. Segundo os participantes, a comissão organizadora os retirou da sala momentos antes do início da prova por estarem usando bermudas, camisetas regatas e chinelos. Trajes foram considerados inadequados c...