Cidades Cancelada solenidade para assinatura de termo para retomada de obras do Hospital do Servidor De acordo com nota do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás, o adiamento ocorreu devido a compromissos do governador Ronaldo Caiado, em Brasília

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) cancelou o evento de assinatura do termo que autoriza a retomada das obras do Hospital do Servidor Público de Goiás Fernando Cunha Júnior, em Goiânia, anunciado para esta terça-feira (2). Por meio de nota, o Ipasgo afirma que o adiamento ocorreu devido a compromissos do governador Ronaldo C...