Cidades Canalização só acaba em 2022 Obra de canalização do Córrego Cascavel, sob a Avenida dos Alpes, no Jardim América, só deve ficar pronta em 2022, depois de reprogramação do contrato

A ponte na Avenida dos Alpes, no Jardim América, só será concluída em 2022. Moradores e trabalhadores da região questionam o prazo para que equipes voltem ao local para finalização de detalhes como calçadas para pedestres e canalização do Córrego Cascavel. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informa que a finalização só deve ocorrer no ano que vem, depois...