Campus Rio Verde do IF Goiano abre inscrições para candidatos ao curso de Agronomia

O Campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso na nova turma de Agronomia. São 35 vagas e o prazo para se inscrever termina no dia 27 de julho. A seleção vai utilizar notas do Enem 2017, 2018 ou 2019. Outras 15 vagas serão preenchidas por concorrentes do Sisu. O IF Goiano reserva pelo menos 50% das va...