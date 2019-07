Cidades Campinas chega a 209 anos em busca de revitalização em Goiânia Cidade até 1935, local passou a ser bairro histórico com fundação da capital e até hoje é um dos principais pontos comerciais do Estado

Em 8 de julho de 1810, no centro de Goiás, a então cidade de Campinas era fundada e abrangia boa parte do que hoje é a região metropolitana de Goiânia. A área tinha Barro-Preto (hoje Trindade), Aparecidinha (Aparecida de Goiânia), Cerrado (Nerópolis) e até Sussuapara (Bela Vista), que foram se emancipando aos poucos. Com a chegada da nova capital do Estado, na década de 19...