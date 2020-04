Campestre de Goiás, com 3.630 habitantes e a 54 km de Goiânia, é uma das 7 menores cidades com casos comprovados do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, conforme levantamento feito pelo POPULAR. Uma mulher de 22 anos teve o resultado do teste positivo para a doença no dia 1º de abril e, de acordo com a prefeitura, ela se recupera bem.

Ao todo, são 587 municípios brasileiros que tiveram registro da doença desde que a primeira ocorrência foi confirmada, no dia 26 de fevereiro, em São Paulo (SP). Além de Campestres, Goiás tem mais duas cidades entre as 100 menores com registro: Parainaguara (10.057 habitantes), em 38º; e Nova Veneza (15.166), em 69º.

O prefeito Fabiano Queiroz Capuzzo (PDT) diz que a confirmação do primeiro caso de Covid-19 na cidade causou um grande alvoroço na população, mas que mesmo assim ainda há pessoas desinformadas que insistem em desrespeitar as orientações das autoridades. Fabiano reclama que o resultado do teste demorou muito para sair, mas comemora o fato de não ter surgido nenhum caso suspeito na cidade até o momento.

“Repercutiu na cidade inteira esse caso, né? Mas aqui não precisamos endurecer nenhuma medida porque já estávamos seguindo os decretos do governo estadual. Aqui, por exemplo no supermercado ninguém entra, é atendido nas bancadas”, comentou o prefeito.

O caso de Campestre é o de uma funcionária pública de 22 anos que foi para São Paulo aproveitar as férias e voltou com os sintomas. Ela não precisou ser internada, mas ficou em isolamento domiciliar, inclusive seus pais teriam ido para uma chácara em Anicuns, por prevenção.

Mesmo com uma população pequena e com o caso tendo se espalhado por toda a cidade, o prefeito reclama muito da desinformação que circula em Campestre, dificultando o trabalho de conscientização. “Muita gente tem ido nos postos de saúde sem ser caso de emergência e nós não estamos atendendo casos eletivos neste momento, mas as pessoas insistem, infelizmente”, exemplificou.

Em Paranaiguara, o prefeito Amarildo dos Santos Amorim (PSDB) diz que houve uma certa “tensão” na cidade quando a pessoa apresentou os sintomas por ela ser muito conhecida, mas quando o resultado do teste confirmando saiu o clima já estava mais tranquilo porque o quadro do paciente não se agravou e o período de quarentena dele já havia, inclusive, se encerrado.

Conforme O POPULAR apurou, um rapaz teria contraído o vírus em uma viagem para o Rio de Janeiro e, ao voltar para Paranaiguara, apresentou os sintomas. Uma enfermeira que o atendeu desenvolveu também alguns sintomas, mas o teste dela deu negativo.

Amarildo conta que a preocupação na cidade existe, mas que as pessoas estão respeitando bem as orientações para evitar que o coronavírus chegue por lá. Um dos três PSF foi transformado em posto de atendimento para casos de pessoas com sintomas do coronavírus e o hospital existente fica com os casos mais graves.

Outros números

Goiás tem 19 cidades com casos confirmados do novo coronavírus, somando uma população de 4,1 milhões de pessoas, com uma média de 215 mil por município. É a 10ª maior média entre os Estados, excetuando o Distrito Federal.

Ao todo, até o momento, são 115 pessoas que contraíram a doença em Goiás, sendo 3 mortes.

Posição | Cidades | População

1º | Irati (SC) | 1.930

2º | São Manoel do Paraná (PR) | 2.160

3º | São Jorge (RS) | 2.824

4º | Rancho Queimado (SC) |2.878

5º | Fernando de Noronha (PE) | 3.061

6º | São Domingos do Sul (RS) | 3.074

7º | Campestre de Goiás (GO) | 3.630

38º | Paranaiguara (GO) | 10.057

69º | Nova Veneza (GO) | 15.166