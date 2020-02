Cidades Campeãs voltam hoje à Sapucaí após apuração equilibrada Apenas sete décimos separaram as seis primeiras colocadas do carnaval do Rio

Em um ano em que o desempate definiu as quatro primeiras posições, as escolas de samba do Rio de Janeiro retornam à Marquês de Sapucaí na noite de hoje (29) para um desfile das campeãs, que deve mostrar porque a apuração foi tão equilibrada. Apenas sete décimos separaram as seis primeiras colocadas do carnaval do Rio, que terminaram a apuração na seguinte ordem: Viradouro (...