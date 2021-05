Cidades Campanhas de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza seguem em Goiânia nesta segunda-feira (16) Imunização atenderá quatro grupos prioritários e será nas modalidades pedestres e drive thru

Pessoas com comorbidades e profissionais da saúde recebem nesta segunda-feira (16) a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Já os idosos acima de 62 anos serão imunizados com a segunda aplicação. Para os idosos acima de 62 anos será realizado a segunda aplicação dos imunizantes. No grupo de comorbidades podem se vacinar pessoas com síndrome de Down, ...