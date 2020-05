A campanha ‘Viver Cidade: Doações’, do Grupo Jaime Câmara, conseguiu arrecadar mais de 9,5 toneladas de alimentos, que serão doados a instituições e ONGs.

Foram cinco toneladas de alimentos doados pela GSA Alimentos, 2,5 toneladas arrecadados em pontos de doação em supermercados e durante a live de sábado (16), mais duas toneladas de farinha de trigo doadas pela Sotrigo.

Além disso, a campanha recebeu 1.200 litros de leite da Piracanjuba, 1.000 unidades de suco e 1.000 unidades de refrigerantes do Grupo Imperial, 1.000 máscaras do complexo Mega Moda, além de produtos de limpeza, roupas e dois colchões.

As doações vão beneficiar a Legião Boa Vontade (LBV), Central Única das Favelas (CUFA), Grupo Irmão Amigo e a Liga do Bem.

A campanha foi lançada no dia 9 de maio com o intuito de promover solidariedade e conscientização em meio às dificuldades que vêm sendo enfrentadas durante a pandemia do novo coronavírus.