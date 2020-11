Cidades Campanha reforça importância do pré-natal no combate à prematuridade Ipasgo explica que ‘Novembro Roxo’ busca mostrar os cuidados que as mulheres devem ter antes do parto

No mês marcado pelas campanhas do Novembro Azul, dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, outra ação é relembrada pelo Instituto de Assistência dos Servidores de Goiás (Ipasgo): o Novembro Roxo. O período é utilizado para conscientizar as gestantes sobre a importância do pré-natal no combate aos nascimentos prematuros. Dados do Fundo das Nações Unidas...