Saudade de sentar num barzinho, né, minha filha? Eu também. Mas sabe quem está com mais saudade ainda e precisando da sua ajuda? Os trabalhadores de bares e restaurantes. A classe foi diretamente atingida pelas medidas de isolamento social determinada pelo governo para conter a pandemia de coronavírus pela cidade e muitos estão em casa sem trabalhar e sem receber a gorjeta que ajuda na renda do mês.

Neste sábado (2), uma ação bem criativa visa auxiliar essa classe. A campanha "Chopp Solidário – Servindo Quem Sempre nos Serviu" vai trocar cerveja por alimentos em Goiânia.

Vai funcionar da seguinte forma: em sistema drive thru, no Stand City, na Alameda Ricardo Paranhos, Qd. 246, Lt. 4, no Setor Marista, quem se interessar vai poder trocar dois quilos de alimentos não perecíveis por um litro de chopp Colombina. A ação acontece das 12h até as 18h ou enquanto durar o estoque da bebida. O limite será de 2 litros de cerveja por pessoa.

A entrega dos alimentos aos trabalhadores será feita pelo Sindibares.

A organização da campanha avisa que para levar o chopp, o doador poderá portar sua própria embalagem ou adquirir, no local, uma que comporta um litro da bebida por R$ 2.