A união em prol da solidariedade é a maior marca do projeto Viver Cidade: Doações, do Grupo Jaime Câmara. A campanha de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal, que teve início no último sábado (9) e será finalizada no próximo domingo, une todos os veículos do Grupo com o intuito de auxiliar famílias carentes que estão precisando de apoio por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). “O ‘Viver Cidade: Doações’ traz o gesto social que é necessário para este momento de pandemia, uma atitude que sempre fez parte da história do Grupo Jaime Câmara. Por isso, convidamos a família goiana a estar conosco neste projeto e fazer suas doações”, explica o vice-presidente de Negócios do Grupo, Ronaldo Ferrante.

A campanha é realizada em parceira com as redes de supermercados Bretas, Hiper Moreira e Super Barão, onde estão montados pontos arrecadação dos produtos. “Na hora que as pessoas forem fazer as compras em algum destes supermercados, que vão estar sinalizados com banners do projeto, elas podem comprar qualquer item e depositar em um carrinho que vai estar posicionado na entrada do estabelecimento”, diz Brícia Rocha, coordenadora de marketing e eventos da Tv Anhanguera, que é a idealizadora do Viver Cidade.

Inicialmente serão beneficiadas a Central Única das Favela de Goiás (Cufa-GO), Legião da Boa Vontade (LBV), Grupo Irmão Amigo e Liga do Bem. “Dependendo do nosso volume de doações, esta lista poderá aumentar”, explica Brícia.

São 34 pontos de arrecadação espalhados por Goiânia e pela região metropolitana (confira a lista completa em: https://bit.ly/vivercidadesdoacoes). “No interior, em Anápolis e Rio Verde, também contamos com pontos de arrecadação nas unidades do Bretas”, explica Brícia. Além da arrecadação de alimentos e produtos de limpeza e higiene, a campanha também está arrecadando roupas por meio de uma parceria com o Mega Moda Shopping e Mega Moda Park com um esquema drive-thru montado pelo complexo. O acesso é pelo estacionamento G2, entrada pela Rua 67-B, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

A campanha já conta com doações de empresas parceiras do Grupo Jaime Câmara. Já são 7 toneladas de alimentos doadas pela SóTrigo e GSA, 1,2 mil litros de leites doados pela Piracanjuba e mil unidades de sucos e mil de refrigerante de dois litros doados pelo Grupo Imperial. Além disso, o Mega Moda Shopping e Mega Moda Park doaram cem máscaras confeccionadas pelo Clube de Costura e, ainda, alimentos arrecadados junto aos clientes e lojistas.

Neste sábado (16) será realizada uma live a partir de 12h nas redes sociais do Grupo Jaime Câmara para estimular as doações. A live terá duração de cerca de sete horas e contará com entradas na programação da Tv Anhanguera e apresentações musicais.

Até o momento foram confirmadas as participações de Almir Pessoa, Maria Eugênia, Xexéu, Bia Ferraz, Mara Cristina e Willian Kessley. Ela será apresentada por jornalistas da TV Anhanguera, CBN e do POPULAR, além de Ana Clara Paim, apresentadora do programa No Balaio. “Além das apresentações, queremos trazer para as pessoas discussões importantes como dicas e depoimentos sobre a vida em meio à quarentena”, esclarece Brícia.

Projeto Viver Cidade

O projeto Viver Cidade, uma iniciativa da Tv Anhanguera, existe desde o ano passado e tem como principal intuito desenvolver ações para reforçar o senso de comunidade na população.

Ao longo de 2019 foram promovidas campanhas com o intuito de promover a educação no trânsito, atividades físicas nos parques, concursos culturais e resgates histórico culturais. “Fizemos uma edição no Rio Araguaia para falar de preservação ambiental”, lembra Brícia.

Brícia, devido ao contexto de pandemia, o projeto não poderia caminhar para um contexto diferente além do da solidariedade e justamente por isso, essa edição conta com o apoio de todo o Grupo Jaime Câmara. “Vivemos em meio a este distanciamento social e precisamos voltar nossas energias agora para ajudar as pessoas que estão precisando e sofrendo com isso. Por isso, esta edição tem este caráter social. Faz parte do cuidado com a cidade, cuidar das pessoas”, finaliza.

SERVIÇO: VIVER CIDADE – Doações

Período de Arrecadação: de 09 a 17/05

LIVE Viver Cidade - Doações: dia 16/05, a partir das 12h

REDE DE SUPERMERCADOS PARCEIROS E PONTOS DE ARRECADAÇÃO:

BRETAS:

Ana Lúcia: Av. Araxá, 949, Qd. 33, Lt. 01/19 – Bairro Jardim Ana Lúcia. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h30 às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

Sol Nascente: Av. T2, 3450, Qd. CH, Lt. 01/05 – St. Sol Nascente. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h30 às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h30

Veiga Jardim: Av. Escultor Veiga Vale, S/N, Qd. 26, Lt. 01 – Parque Veiga Jardim. Aparecida de Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h30 às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

Goiânia Shopping: Rua T-70, 67, Qd. 136, Lt. 1/7, 10/12 – St. Bueno. Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 22h

Armazém: Rua T-55, 611, Qd. 104, Lt. 01 E. - St. Bueno. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h30

Cardoso: Av. Epiacauba, S/N, Qd. 14, Lt. 01 – Bairro Cardoso. Ap. de Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h30 às 21h30

Domingo e feriados das 08h às 20h

Finsocial: Av. Mangalô, S/N, Qd. 14, Lt.134, 135 e 143 – St. Morada do Sol. Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h30 às 22h

Domingo e feriados das 07h30 às 21h

Vila Pedroso: Av. Anápolis, 2.121 – Vila Pedroso. Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

Bairro Goiá: Av. Santa Maria, S/N, Gleba I, Área II, Lt. 1A a 1E – Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 07h às 20h

Campinas São José: Av. Padre Wendel, 171 – St. São José. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 19h

Alphaville: Av. F, 781, Qd. CH, Lt. 40 – Água Branca. Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 20h

Monte Cristo: Av. Independência, S/N, Qd. 16, Lt. 20 – Jardim Monte Cristo. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

Garavelo: Rua Independência, 51 – Jardim Lisboa. Ap. de Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

Vila Jaraguá: Av. Engenheiro Fuad Rassi, 796, Qd. U, Lt. 1/5 – Bairro Vila Jaraguá. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 20h

Laranjeiras: Av. D Contorno, 2.914 – Vila Legionárias. Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

Anhanguera: Av. Anhanguera, 5.588 – St. Central. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h30

Domingo e feriados das 08h às 14h

Rio Verde: Av. Presidente Vargas, 1740 – Jardim Goiás. Rio Verde

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 22h

Domingo e feriados das 07h às 20h

Senador Canedo: Av. Dom Emanuel, 2.916, Lt. 01 a 16, Qd. 4/5 – Bairro Alvorada. Senador Canedo

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 20h

Cidade Jardim:Av. Brasil, S/N, Qd. A, Lt. 15, Área B – Bairro Cidade Jardim. Anápolis

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 08h às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

HIPER MOREIRA:

Coimbra: Av. Perimetral, 2982 – St. Coimbra. Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h30 às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

Bela Vista: Av. T.63, 226 – St. Bela Vista. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h30 às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

Bairro Anhanguera: Av. T.63, 4.052 – Bairro Anhanguera. Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h30 às 22h

Domingo e feriados das 08h às 21h

SUPER BARÃO:

Cidade Jardim: Av. Neddermeyer, 630 – Cidade Jardim. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Noroeste: Av. São Domingos, lt. 6 – Residencial Fortaleza. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Marista / Sul: Rua 90 c/ Av. 136, 808 – St. Marista. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 22h

Domingo e feriados das 07h às 20h

Pedro Ludovico: Av. 4° Radial, 136 – St. Pedro Ludovico. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Santa Genoveva: Av. São Francisco, Qd. 40, Lt. 114 – Santa Genoveva. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Sudoeste: Rua C-70, 288 – St. Sudoeste. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Vera Cruz: Av. Gercina Borges Teixeira, 2546 – Conj. Vera Cruz. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Setor Oeste: Rua 10 esq. c/ Rua 07, 609 – St. Oeste. Goiânia.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Rodoviário: Av. Castelo Branco, 3837 – Rodoviário. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Novo Mundo: Av. Volta Redonda, 532 – Jardim Novo Mundo. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Centro: Rua 03, 317 – St. Central. Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Tiradentes: Av. das Nações, 2916 – 2958 – Parque das Nações. Ap. De Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Jardim Tropical: Av. Tropical, Qd. 08, Lt. 2 s/n – Jardim Tropical. Ap. de Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h

Shopping Aparecida: Av. Independência – Aparecida Shopping, Piso 1 – St. Serra Dourada 3. Ap. de Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 07h às 21h

Domingo e feriados das 07h às 15h