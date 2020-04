Cidades Campanha de vacinação contra a Influenza é retomada em Goiânia, inclusive com drive-thru Nova remessa de doses chegou à capital nesta quarta-feira (22)

Interrompida há quase uma semana, a Campanha de Vacinação contra a Influenza será retomada em Goiânia nesta quarta-feira (22), com a chegada de uma nova remessa da vacina com mais 93 mil doses. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou 58 pontos de vacinação em locais mais abertos, além de um drive-thru no shopping Flamboyant. O horário da vacina...