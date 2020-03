A campanha de vacinação contra a gripe em Goiânia será retomada nesta segunda-feira (30). As atividades serão iniciadas às 8 horas na maior parte dos postos de vacinação da cidade, como no Centro Municipal de Vacinação, em funcionamento na sede do Goiás Esporte Clube, no Setor Bela Vista; e nos postos drive thru dos shoppings Passeio das Águas e Flamboyant. Em outros, localizados no distrito Campinas-Centro, a ação começará às 10 horas, assim que for concluída a redistribuição das 16 mil doses restantes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital.

A primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que vai até 16 de abril, tem como público os idosos e profissionais da saúde. Ela foi realizada até a última sexta-feira (27) e interrompida durante o fim de semana.

De acordo com a SMS de Goiânia, 113 mil das 205 mil pessoas previstas para receberem a imunização nesta fase foram vacinadas na última semana. Dessa forma, a procura pelos postos poderá ser feita com tranquilidade nos próximos dias, segundo o Departamento de Imunização da pasta.

A secretaria diz ainda que há previsão da chegada de novas doses nesta semana, entre quarta e quinta-feira. “Todos os grupos prioritários receberão a proteção contra a influenza”, afirma.