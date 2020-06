Cidades Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho A vacina é para todos os grupos prioritários, mas crianças têm o menor índice de cobertura vacinal entre os elegíveis

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) será prorrogada por mais um mês, até 30 de junho. Em Goiânia, a cobertura vacinal geral está em 81,24%, porém no grupo de crianças a cobertura está deficitária e com menor índice de vacinação com apenas 36,08%. A Campanha terminaria na próxima sexta-feira (5), mas devido aos baixos índices de cobertura nacion...