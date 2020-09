Cidades Campanha de vacinação antirrábica terá postos de vacinação itinerantes em Rio Verde A vacinação é gratuita e todos os tutores de cães e gatos devem levar seus animais, desde que tenham pelo menos 3 meses de idade

A Campanha de Vacinação Contra a Raiva 2020 já começou em Rio Verde e segue até o início de dezembro na Unidade de Vigilância de Zoonoses e em postos itinerantes. Com o prazo estendido e a cobertura em diversos pontos da cidade, o Dia "D" foi cancelado. Por causa da Covid-19, todas as medidas de prevenção, como uso de máscara e distanciamento entre as pessoas, s...