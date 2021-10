Cidades Campanha de arrecadação é realizada para melhorias no Hospital Araújo Jorge Portal Sul Shopping recebe doações de roupas e calçados

Com o objetivo de receber doações de roupas novas e seminovas, calçados e acessórios, a campanha de arrecadação “Juntos pela vida” é realizada pelo Portal Sul Shopping, em parceria com o Hospital de Câncer Araújo Jorge, em Goiânia, e vai até o dia 30 de novembro deste ano. Todo o conteúdo arrecadado pela ação solidária será destinado ao bazar do hospital, onde a...